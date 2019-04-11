〈南部〉台東梅損破千萬 6鄉鎮可申請現金救助

2019-04-11

〔記者張存薇／台東報導〕暖冬高溫造成梅樹結果率超低，台東縣東河鄉、海端鄉、關山鎮、延平鄉、卑南鄉及池上鄉六鄉鎮農損破千萬元，達到農業天然災害現金救助標準，縣府農業處昨天公告，六鄉鎮梅農可在十九日前向所在地公所申請。

農業處統計，台東縣梅子種植面積達五九六公頃，其中延平鄉受災情況最嚴重，被害面積四十九點八二公頃、損害程度達九十五％，東河鄉被害面積卅公頃、損害程度五十％，海端鄉被害面積七十三點五公頃、損害程度廿％，關山鎮被害面積卅四點七六公頃、損害程度五十％，卑南鄉被害面積卅公頃、損害程度六十％，池上鄉被害面積廿公頃、損害程度廿％。

19日前可向各公所辦理

農業處長許瑞貴表示，台東縣因低溫不足、梅樹無法順利結實，今年整體換算無收穫面積達一一六公頃、損失破千萬元。三月廿九日已將關山、東河、海端、延平等鄉鎮災情彙整送農糧署，卑南鄉、池上鄉則於四月三日呈報，各鄉鎮損害程度從九十五％到廿％不等，達到農業天然災害救助辦法所規定的「作物跨鄉鎮無收穫面積達十％以上」，均可獲現金救助。

每公頃種320株梅樹 可獲6萬元救助

他進一步說明，每公頃種植三百廿株梅樹者、可獲六萬元救助，若未達三百廿株者，則依比例換算遞減，請六鄉鎮民眾十九日前攜帶身分證、印章、存摺、栽種梅子的土地契約或租約到所在地鄉鎮公所辦理，假日亦受理。

申辦農業天然災害救助時需地籍謄本，往往因超過三個月必須跑一趟地政事務所重辦，縣長饒慶鈴昨天也與各鄉鎮市長簽署「幸福農民」意向書，宣布整合行政資源，即日起農民申辦農災時，可直接在各公所請領地籍謄本，免除舟車勞頓之苦。昨天起至十九日剛好是梅子農災受理期間，即可適用新措施。

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