〈南部〉南鐵未同意拆遷戶 黃偉哲：持續溝通

2019-04-11

〔記者劉婉君／台南報導〕配合鐵路地下化工程，拆遷戶專案照顧住宅三階段公開申購作業已經結束，目前已有兩百一十八戶完成交屋，交屋率近九成。市長黃偉哲昨天前往探望住戶，對於尚未同意的拆遷戶，表示仍會以溝通為主，盼大家互相體諒。

市長探視南鐵地下化照顧宅住戶

鐵路地下化專案照顧住宅於去年初完工，鄰近台南機場、台八十六線東西向快速道路與台一線，為地下兩層樓、地上十五層樓，共三百六十六戶，符合申購資格的拆遷戶有兩百九十二戶，表明無申購意願者廿八戶，已申購戶為兩百四十七戶，總申請率達九十三％，目前已有九十五戶進住，黃偉哲昨天在都發局長莊德樑等人陪同下，關懷住戶的適應狀況。

照顧宅三六六戶 已申購二四七戶

廿八歲住戶溫家凱搬到新家後完成婚姻大事，對房子的建材品質、設施、地點等表示滿意。黃姓住戶說，在舊家住了廿幾年，早已習慣火車經過的聲音，如今在新家聽不到，有時候反而會有點想念。

是否會強制拆除 黃：還要協調

黃偉哲說，對於少數還未同意的拆遷戶，市府能努力的，會再努力看看，至於是否會走到強制拆除那一步，還要與主責的交通部協調。

黃偉哲指出，台北市鐵路地下化時拆除中華商場，影響層面大過台南許多，高雄鐵路地下化已在二○一八年完工，台中鐵路高架化也已通車，而台南才剛剛要動工，在六都中已經落後許多。當然可以理解住戶對於住了很久的地方有感情，但都市發展到一個階段後，鐵路切割都市、局限都市發展，有必要再做調整時，就必須調整，希望市民可以體諒。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/