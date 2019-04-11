〈南部〉二仁溪萬噸有害廢棄物未清 恐危害水質

2019-04-11

〔記者吳俊鋒、蔡文居／台南報導〕台南社大環境行動小組會勘二仁溪，發現河岸上仍殘留上萬公噸的有害電子廢棄物，反映了逾一年，迄今仍未清除，恐危害水質，污染魚類生態，擔任召集人的中華醫事科大副教授黃煥彰怒批相關單位互踢皮球，要求檢警進行調查，並請監察院究責推諉的官員。

位台17甲南萣橋旁 環團籲調查

污染場地位於二仁溪下游台十七甲南萣橋旁，估計數量達上萬公噸，處理費用約三億餘元。市議員許又仁、穎艾達利昨天在議會質詢，質疑有害廢棄物如未清除，恐將污染水質。

環局：水質監測 未發現有問題

環保局長林淵淙表示，在尚未妥善處理前，暫時採行現地穩固方式，以免擾動造成污染，目前水質監測並未發現有問題。

許又仁表示，與環保團體會勘發現大批廢電阻、電路板等電子事業廢棄物，堆積於河岸旁，質疑電子有害廢棄物在烈日下裂解，遇水則會溶出，嚴重影響環境。

環保團體指出，根據台南市環保局估算，數量約有五千多立方公尺，其中逾九成為有害事業廢棄物。換算重量有害事業廢棄物約上萬公噸，估算有害事業廢棄物處理費用三．二七億元。

議員：繼續泡在水裡 越放越毒

許又仁、穎艾達利表示，有毒事業廢棄物不能再繼續泡在水裡，越放越毒，要求環保局儘快挖出，做好妥善處理。

林淵淙表示，該局除了在去年完成相關河段採驗工作外，目前正積極配合環保署試驗篩分計畫，在去化管道確立後，將由水利署第六河川局清理。目前水質符合環境基準狀況下，已要求六河局做好河灘地穩固，避免廢棄物被沖刷，防止污染擴大。

環保局表示，二仁溪沿岸廢棄物是幾十年前廢五金業者所棄置，行為人已不可考，考量目前暫存空間已飽和及掩埋場依法不可暫置該類有害廢棄物情況下，目前仍待環保署核定試驗計畫相關經費，後續確認可行的處理方式及妥善去處後，將由第六河川局加速清理作業。

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