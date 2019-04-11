〈南部〉《觀察筆記》勢不在己

2019-04-11

吳敦義終於公開說沒有選總統的意願。

被黨內太陽們逼著這樣宣布，著實需要勇氣，敢認輸就是一種氣魄。不是不為也，是不能也。因為，勢不在己。

形勢比人強，做黨主席若還看不清大勢之所趨，不知哪時風駛哪時船，政海四十年波濤就是白渡了。

時也、運也、命也，非我之所能也；他喜歡從命理上探究天人機運，此際，當是了然大位真的不可以智取。

從政人或天縱英明或人皆稱神，或胸懷代天巡狩之志，或有孟嘗君之風得奇人異士之助，無天與人歸之命，也是枉然。民選總統以來，多少大人如飛蛾撲火，未殞命者屢敗屢戰飲恨絕塵政壇。

人生何有機會搏總統？看準時以為抓住機會，結果是誤會。

現在台上演的不就是這齣戲？誤會是大條了，要花大錢，要費大心思，要身敗名裂，聽到的是噓聲卻誤以為掌聲，端的是權迷心竅，像盲人騎瞎馬，夜半臨深池，旁人都看到手心直冒冷汗。

吳敦義夜以繼日準備四十年竟在黃昏踩煞車，甘為他人作嫁，是直見自己！（資深記者黃明裕）

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