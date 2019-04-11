〈南部〉反五輕後重生 社大推「後勁地方學」

2019-04-11

〔記者蔡清華、蘇福男／高雄報導〕高雄煉油廠關廠後，楠梓後勁地區除了背負過去台灣能源發展的責任與代價，但也孕育了台灣環境保護運動最精彩的一頁，如今面臨關鍵的轉型，北高雄社區大學力推「後勁地方學」，並以後勁為校本部，推動後勁新公民運動。

環保運動抗爭 長達20多年

「後勁」的地名是來自明鄭時期的軍屯制度，因緊鄰後勁溪自古農業活動發達，日治時期，成為糖廠的原料供應站改種甘蔗。又為了軍事與戰爭需求，日本於一九四一年興建日本第六海軍燃料廠，戰後國民政府來台接收後改為高雄煉油廠，「後勁」從此轉而成為石化產業聚落的代名詞。

高雄煉油廠給社區聚落帶來大量污染，台灣著名的環境保護運動—「後勁反五輕運動」風起雲湧，自一九八七年開始抗爭，一直到二○一五年煉油廠關廠才宣告落幕。

地方爭取轉型生態公園

總佔地約一八七公頃的土地，必須花費廿年以上、投入數百億的龐大經費進行土壤及地下水整治。後勁居民提出了「後勁生態公園」的訴求，轉型為具教育意義的綠色公園。

中油宿舍登錄文化景觀

另中油宿舍宛如自成一個獨立的世界，內部的居民都是中油的員工及其家眷，居民之間既是鄰居又是同事的關係，緊密的人際關係建立宿舍區內特有的油廠文化，文化局將宏南宿舍全區登錄為文化景觀，長期研究中油宿舍與廠區老樹生態的社大講師楊吉壽，也向高市文化局提報中油宏毅宿舍群列為文化景觀。

北高雄社大培育新公民

北高雄社區大學副校長張豐藤說，「地方學」做為承托生活文化的知識系統，北高雄社區大學的成立，就是希望透過知識的解放，與地方緊密結合，並以公民行動回應現代社會的議題，發展新的地方知識與扶植新的現代公民。

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