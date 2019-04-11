〈南部〉綠色園道改微滯洪 左營段優先做

2019-04-11

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後，市府規劃綠色園道改推「微滯洪」，將從左營段優先做起，全長超過十五公里，整體降挖一公尺深，總滯洪量約十五萬立方公尺，相當於一．五座寶業里滯洪池，打造世界級景觀兼治水。

舊鐵路規劃水廊道 缺水難維護

市府規劃舊有鐵路廊道，推動長十五公里的綠色園道，整體面積七十一公頃，總經費約四十五億元，分成左營、高雄、鳳山三段施作，計畫已送中央核定經費，期盼今年六月發包，力拚二○二一年中完工。

水利局原本規劃打造水廊道，但受限沒水源，須從高屏溪引水挹注，且管理費用驚人，決改採微滯洪方式，能改善沿線積淹水，兼具治水效益。

改為蒐集雨水 平時做為綠帶

值得一提的是，舊有鐵道為了避免淹水，地勢高於周邊道路二十五至三十公分，遇雨朝兩側道路排水，鐵路地下化後軌道拆除，工程縫合路面高低落差，進行基地降挖一公尺，改為向中心下凹處集水。

水利局採取微滯洪方式，全長超過十五公里，總滯洪量約十五萬立方公尺，雨天蒐集基地地表逕流，減少兩旁雨水下水道系統負擔，更透過鋪面及綠帶入滲、貯留等，以延遲雨水逕流，平時做為長形景觀綠帶供遊憩。

水利局將設解說牌、導覽牌

水利局將於沿線設置解說牌及導覽牌面，除納入地方特色景觀，更引導民眾了解水資源，將水環境議題帶入園區解說主題，還規劃透水鋪面、雨水花園，凸顯綠色園道的保水、親水等設計構想，打造ＬＩＤ（海綿城市）教育場域，成為世界級觀光景點。

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