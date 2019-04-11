〈南部〉普悠瑪鐵人三項週六鳴槍 台東交管

2019-04-11

〔記者張存薇／台東報導〕台東普悠瑪鐵人三項賽將於十三、十四日舉行，今年約有一千六百位選手參賽。主辦單位台東城鄉生活運動協會表示，本週六、日兩天東海岸及市區自行車、路跑路線將局部交通管制，中華大橋往台十一線路段封閉，請用路人改道並注意選手安全。

台東縣推動運動觀光，繼三月廿三、廿四日「IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽」，本週末「台東普悠瑪鐵人三項賽」即將登場，包括二二六公里超級鐵人三項計一百八十四位選手參加、一一三公里鐵人項目計四九三位選手報名，五十一點五公里賽事有七三一位選手報名，另有一百一十位小鐵人選手，再加上眷屬親友，預估將有三、四千人將到台東。

十三日將舉行二二六公里、一一三公里鐵人三項比賽，選手清晨六時依序從台東活水湖游泳出發，自行車部分從活水湖轉中華大橋、沿台十一線至成功鎮八嗡嗡和平國小段，十四日為五十一點五公里鐵人賽事，自行車路線則至台十一線卑南鄉杉原段折返，自行車比賽期間將局部交通管制，光復路及中華路通往中華大橋的道路將封閉，請用路人注意選手安全。此外，路跑比賽時，志航路、馬亨亨大道等部分地區道路也將管制。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/