〈南部〉《屏東》民宅變「道路」 恆春萬里桐居民抗議「黑箱」

2019-04-11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春鎮萬里桐社區在墾丁「四通（第四次通盤檢討）」中，四米道路劃設為八米計畫道路，因居民在提案及審查過程都未參與，無端「建地變道路」引爆怒火，質疑提案的鎮公所及審查的墾管處「黑箱作業」，昨早數百居民及民代前往抗議，要求恢復原有地目。恆春鎮公所及墾管處強調，已發文營建署恢復，立委莊瑞雄要求營建署六月底前恢復原地目。

分赴鎮公所、墾管處要求恢復原地目

昨日早上九點半左右，山海社區發展協會理事長陳輝山率數百居民，先在恆春鎮公所前拉白布條抗議，隨後前往墾管處抗議，由副處長許亞儒接受陳情。

居民不滿表示，無法接受居住好幾代的房子被劃作「道路用地」，如果近期涉及買賣或房屋興建，人民財產及權益豈不是變相被剝奪，質疑是為當地悠活度假村道路寬度不足解套。

墾管處獲公所反映 已行文營建署恢復

墾管處解釋，初審作業討論該案時，有多位居民代表在場，草案通過時也曾公告，「四通」審查完成也有公告，始終沒有居民提意見，經鎮公所發文反映，目前已行文給營建署要求恢復。

恆春鎮長盧玉棟強調，鎮公所提了許多聚落改善案件，規劃過程也預設但書，但抗議者沒有看到許多被束縛多年的私有地獲得解套，只看到這個道路規劃案，相當遺憾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/