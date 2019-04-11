〈南部〉《台東》購票分段媒合做半套 台鐵票務新系統挨批

2019-04-11

〔記者黃明堂／台東報導〕台鐵第四代票務系統即將全面上線，立委劉櫂豪質疑開車三天前才可以使用分段媒合功能，花了十億有何意義？台鐵局長張政源表示，將儘速檢討辦理，以提供更好的票務系統。

新4代票務系統上路 新增多項功能

劉櫂豪昨天在立法院交通委員會聽取台鐵局專案報告新系統的相關功能。第四代票務系統新增多項功能，包括可透過手機取得電子車票QR-CODE、購票時系統可自動分段找空位媒合、訂票時也可智慧選位和顯示座位、線上訂票同時預訂便當、系統可防止駭客或軟體搶票，提高訂票效能。

開車前3天系統才開放分段組合購票

「分段媒合」功能是不同站點之間有座位購票組合，例如台北到台東無座位，但台北到花蓮有座，花蓮到台東有座，可進行分段組合購票。劉櫂豪說，過去台鐵局無「分段媒合」功能，民眾須自行分段購票，現在花了十億元改善票務系統，仍因各站座位數設定問題，必須在開車三天前才會解除設定，開始做分段媒合，這樣政府花那麼多經費有何意義？

改善票務效率 立委劉櫂豪促檢討

劉櫂豪認為台鐵局應滾動式檢討，以大數據分析來調整票務，讓票務效率更好；另外，第四代票務系統新增「我要愛心服務」連結，該連結並未提供線上操作功能，只有跳出如何提供愛心服務的系統圖，台鐵局應儘速改善，讓有需求的民眾不必再另外打電話或透過服務台處理。

劉櫂豪表示，台鐵局局長張政源已允諾新系統上線後，會積極落實票務公平、公開透明，覈實公務愛心票的使用，針對愛心服務的線上操作，以及分段媒合功能，將儘速檢討，提供更好的票務系統。

另外，網路可預訂十四天後的票，但昨天民眾使用舊網頁，卻只顯示十二天後的票，後來才發現舊網頁只能訂發車日為四月廿二日之前的票，廿三日起的票要在新網頁才能訂，有民眾抱怨台鐵雖有公告，卻未放在網頁明顯處。

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