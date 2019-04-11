〈台北都會〉李文輝來訪 柯Ｐ：兩岸一家親是底線

2019-04-11

〔記者沈佩瑤、郭安家、邱灝唐／台北報導〕今年台北、上海雙城論壇輪到上海舉辦，上海市台辦主任李文輝今天將至台北市政府拜訪台北市長柯文哲，進行事務協商。柯文哲昨赴議場進行施政報告，議員詢問是否不要再說兩岸一家親，並要求事前、事後行程及會議紀錄公開。對此，柯重申，雙城論壇他還是定位在城市交流，（兩岸一家親）這是底線，但柯竟語塞說「我們會議紀錄好像，會議紀錄如果有正式會議紀錄」，還回「聽不懂」。

時代力量市議員林亮君提問，近來中國包括網軍散布假新聞、軍機越界等行為不斷，市長若前往雙城論壇，是否不要再使用兩岸一家親這樣具有統戰意義的政治語言？柯對此說，雙城論壇他還是定位在城市交流，（兩岸一家親）這是底線。

社民黨市議員苗博雅則接著問，柯與李對談過程，是否比照柯Ｐ認同卡主張行程登錄、會議紀錄上網公開。市府秘書長張哲揚回應，目前協商過程不公開，若雙城論壇行程確定，以後會公開。

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