〈台北都會〉北市天下第一攤 「手作便當」比高下

2019-04-11

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市傳統市場年度盛事天下第一攤開跑了！便當為外食族填飽肚子的首選，今年傳統市場節瞄準外食族的需求，將「手作便當」設為主題，共有十家參賽攤商爭奪獎項，像是連獲兩屆天下第一攤、安東市場的「馬師原創料理」、去年獲部落客最愛的木新市場「巧味豬腳便當」等，競爭者個個來頭不小！

今年天下第一攤以「市場手作便當」做為評比項目，共分三階段，分別為民眾評選、專家現地評選、公開美食專業評審團評選，最後再加總分數算出結果，共有前三名的金賞得主、評審推薦獎、最佳人氣獎等獎項。

小肚子蹄膀豬腳專賣店今年一月在西湖市場開店，老闆陳揚旭表示，他製作滷汁須先炸豬油，再將肉塊炒一小時半，接著再將豬腳、蹄膀用做好的滷汁滷超過四小時，外Q內嫩，剛開店便有客人連續廿三天光顧。

巧味豬腳走平價路線，便當只要八十元，第二代老闆李明錦表示，店內豬肉使用CAS認證的屠宰場肉品，滷豬腳會先用大骨湯熬煮，再用陳年醬油滷，製作起來不馬虎。

本週六傳統市場節將在花博公園長廊登場，並由三十位在官方粉絲頁報名的民眾、評審試吃，選出最佳人氣獎，現場將有超過五十家攤商，販賣小吃、百貨等，民眾只要用悠遊卡支付超過五十元，就有機會以銅板價享用人氣便當。

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