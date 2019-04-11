〈台北都會〉北市府政策轉彎 補助弱勢學校裝冷氣

2019-04-11

〔記者蔡亞樺、郭安家／台北報導〕去年中傳出台北市政府全面補助中小學教室裝設冷氣，當時市長柯文哲否認，表示裝冷氣是最後手段。事隔不到一年政策轉彎，北市教育局昨宣布，一○八學年度（今年八月）起，補助經濟弱勢地區學校裝設冷氣機、中低收入戶弱勢學生每人每學期冷氣電費補助四百元，總經費二一二○萬元，有七校、一萬名學生受惠，但北市議員吳沛憶批評，非經濟弱勢、但家長會募款有困難的學校被排除在補助之外，根本是做半套。

中低收入戶學生 每學期補助400元

北市府有二三六間學校，高中已全面安裝冷氣，國中達九十九％、國小七十二％。教育局昨公布該補助計畫，分三大類，第一類為經濟弱勢地區學校，由教育局全額補助裝設冷氣，共有七校，經費一○七○萬元。第二類為非經濟弱勢地區卻尚未裝設冷氣的學校，且家長會募款達到五十％以上，補助中低收入戶弱勢學生裝機費，補助基準為每人補助三千元，約兩千五百人、經費七百五十萬元。

第三類則是全校已完成冷氣裝設，學生依規定每人每學期繳納四百元的冷氣電費，因此將補助各校低收、中低收入戶學生冷氣電費，約七千五百人，補助經費約三百萬元。

教育局︰經費來自溫馨就學輔導方案

教育局主任秘書陳素慧說，時序入夏，氣溫開始變熱，議員反映從經濟弱勢生優先做起，市長近日拍板同意補助，經費來自於溫馨就學安心輔導方案，該方案原本就是補助中低收入、低收入戶學生的學雜費，如課本、制服、校外教學等，今年在該方案增列裝設冷氣相關經費，八月起執行。

北市福德國小校長陳靜宜表示，學生人數不少，全校都裝冷氣機至少要兩、三百萬，但許多學生的家庭是經濟弱勢，家長會募款不易，所以到現在都無法安裝，樂見教育局補助，孩子不用再羨慕其他學校有冷氣，但環保意識抬頭，未來將加強課程教育。

議員︰只補助7校 仍有學校募款困難

吳沛憶表示，萬華區是北市低收入戶數最多的地區，將爭取萬華區募款困難的學校優先編列預算補助裝冷氣。但吳指出，教育局只補助七所經濟弱勢區的學校，實際上仍有許多學校的家長會募款有困難，卻無法享受補助，教育局政策根本做半套，應該更積極協助各校家長會，儘速完成國中小學百分百裝設冷氣。

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