〈台北都會〉議員監督預算被羞辱 柯文哲︰罵過的都道歉

2019-04-11

〔記者郭安家、邱灝唐、沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨下午赴議會施政報告，因前幾天請假跑大甲媽祖遶境、施政報告對大巨蛋及東區商圈沒落隻字未提，被民進黨、國民黨議員抨擊杯葛報告，還諷無心市政想選總統。由於今年二月時任公園處長的新工處長黃立遠，對柯指控議員許淑華反對杜鵑花預算，柯脫口罵出「╳」；藍綠議員也聲援許，要求柯道歉才能上台報告，隨即柯上備詢台公開道歉，還應議員要求，加碼對過去罵過的人道歉。

議員許淑華質詢爆料 黃立遠求官

未料，許淑華稍後質詢爆料黃立遠求官，指台北市政府日前遴選工務局長，黃前一天得知人選會是林志峯後，立刻向柯文哲表達，「我覺得我也很優秀，不僅是博士，且我當大地處長時，林志峯只是新工處副處長，林接我的位置當大地處長，我比林還早升處長，我覺得我比他適合當局長！」

柯未否認 脫口辦公室被裝竊聽器

柯文哲未否認此言，還脫口說「我的辦公室是不是被裝竊聽器」，並強調市府有升遷制度。黃立遠受訪則一概否認，數度語塞說「沒有，這要問市長」。而北市府副發言人柯昱安則趕到議會記者席滅火，表示不清楚有沒有求官，也無法證實這種沒有準確消息來源的傳言，竊聽器則是市長慣用說法。

柯施政報告 議員砲轟想選總統

稍早柯文哲施政報告答詢前，被議員砲轟想選總統無心市政，且施政報告掉漆。議員王世堅更送柯行李箱，酸說「要選總統就不要牽拖，做了斷，讓你打包走人。」議員王鴻薇更嘲諷，高雄市長韓國瑜的口號是「貨賣得出去，人進得來，高雄發大財」，東區商圈沒落，柯竟是「跑出去，人不在，台北店面關起來。」

許淑華刪預算被罵 藍綠議員譴責柯

藍綠議員也輪番譴責柯二月十七日參加陽明山花季，黃立遠指預算被許淑華反對、政治操作，柯卻爆粗口。議員簡舒培問，天氣溫暖杜鵑花長不好，跟議員刪預算有何關係？該預算是合議制討論，柯形同罵全體議員，這是民主制度嗎？議員羅智強說，柯是「全台灣最沒有水準的市長」，罵過他，也罵過前台北市長郝龍斌、前社會局長許立民、還有網友。

柯文哲表示，跟議會、許淑華表達正式道歉，接著推說當天是私下談話，被記者錄音，台灣媒體是楚門世界，要更小心；引起社會觀感不佳、當事人心裡不舒服應道歉，強調他絕對不是和議會對幹。羅智強則加碼要柯對過去罵過的人道歉，柯脫口說「你還計較喔？」再被議長陳錦祥喝斥「管好你自己的嘴巴」，柯才鬆口「好啦好啦！我和大家道歉啦！」

另一方面，簡舒培、議員梁文傑也提及，時任都發局長林洲民被請辭，指控時任市長室主任的台北捷運公司董事長李文宗，要求大巨蛋不要審這麼嚴，政風處不該調查嗎？柯僅說「要調查就去調查啊，我也沒有說我要偏袒誰！」

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