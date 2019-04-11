〈台北都會〉改善空品 基隆將脫離3級防制區

2019-04-11

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市前兩年的細懸浮微粒（PM2.5）平均值，均低於空氣品質標準，基隆市環保局表示，二○一七年的空氣品質沒有達到紫爆等級，二○一八年連紅爆等級也沒有，預估今年基隆市將脫離三級防制區，展現空污的管制成果。

據行政院環保署監資處統計資料，基隆市二○一八年PM2.5平均值為十三．二微克／立方公尺，二○一七年為十四．三微克／立方公尺，連續二年都低於十五微克／立方公尺的空氣品質標準，可望在今年達到PM2.5二級防制區的目標。

環保局長賴煥紘說，空氣污染防制法將全國防制區劃分為三級：一級防制區指的是國家公園及自然保護（育）區等依法劃定區域，二級防制區是指一級防制區外，符合空氣品質標準區域，三級防制區指一級防制區外，未符合空氣品質標準區域，目前全台西部縣市都屬三級防制區。

賴煥紘說，目前協和電廠已全面使用低硫燃料油，降低三十％硫氧化物排放，前兩年共十一座重油鍋爐完成汰換；仁三路廟口夜市全面裝設油煙防制機具等，降低污染源。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/