〈台北都會〉《新北》公共化幼兒園 侯友宜拚4年增100班

2019-04-11

〔記者賴筱桐／新北報導〕養兒育女的經濟負擔沉重，價格親民的公立幼兒園成為父母的首選，但僧多粥少，每年都擠破頭。新北市長侯友宜昨天宣布，推動公共化幼兒園政策，每年最少要增加二十五班，未來四年希望以增加一百個班級為目標，鼓勵年輕夫妻敢生、敢養。

今年已確定增加四十班

侯友宜昨天主持市政會議，他表示，許多年輕夫妻希望把孩子送到公幼就讀，減輕經濟重擔，雖然新北市設立的公幼數量在全台最多，但仍遠遠不及家長的需求，市府要把推動公共化幼兒園列為重要政策，每年最少以增加二十五班做為目標，今年已確定增加四十班，希望未來四年增加一百個班級。

教育局副局長黃靜怡表示，今年新增的四十班公共化幼兒園，包含公幼與非營利幼兒園，總計招收一○四二名二歲至六歲幼童，主要集中在新莊、板橋、三峽、三重、淡水等人口密集區，未來將積極盤點閒置的空間，協調學校釋出適合的場所設置公托及公幼。

呼籲學校別排斥設公托

另外，侯友宜希望公共托育中心設置在校園內，如果無法設在校園，必須找尋閒置或公益回饋空間，因中央規定公托必須設在三樓以下，但學校的閒置教室不一定在低樓層，他請教育局檢討並協調可用空間。

侯友宜要求教育局多與校長溝通，畢竟對孩子及家長來說，從零到十二歲都在同一個學習環境，是相對穩定及安全的，呼籲校長不要排斥學校設立公托幼兒班級。

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