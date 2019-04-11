〈北部〉詼諧插畫改造 老餐廳注入新創意

2019-04-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭火車站對面一家知名熱炒店，是夜貓子口耳相傳的深夜食堂，店內料理達人李金山、李萬居兄弟，將主廚之位交棒給下一代，店家最近與國小美術教師殷昭靜合作，用詼諧插畫改造老餐廳，另類跨界合作方式，為老店注入新的創意。

六十歲李金山、五十四歲的李萬居，年輕時曾在台北市名餐館當主廚，廿六年前返鄉，在宜蘭火車站前經營起台式熱炒店，營業到清晨四點，早期食堂周邊娛樂場所眾多，上班小姐是消費主力。

兄弟倆打拚大半輩子後交棒給下一代，由李金山兒子李銘祥、李萬居兒子李彥德當家，這對堂兄弟各自繼承父親衣缽聯手合作，有感於近幾年來，宜蘭火車站周邊娛樂場所陸續收攤，少了上班小姐消費，深夜時段高朋滿座榮景不再，便推動食堂轉型，在友人牽線下，找上殷昭靜用詼諧插畫風為老店增添新意。

殷昭靜把顧客品嘗特色料理情景，在熱炒店牆壁繪製多套插圖，生動畫風讓人耳目一新；殷昭靜說，創作時想像上班族下班後走進食堂大啖美食紓壓，便以詼諧、口語方式創作，想不到獲得不少佳評。

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