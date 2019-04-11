〈北部〉8旬穿婚紗 伊甸助阿嬤圓夢

2019-04-11

〔記者張議晨／宜蘭報導〕穿上漂亮婚紗是許多女性的夢想，昔日物質缺乏年代，卻是遙不可及，伊甸基金會頭城關懷對象八十二歲阿嬤黃吳秀琴，小時候被送做童養媳，結婚儀式簡單辦過，昨在伊甸志工幫助下，首度穿上露肩、露背婚紗禮服，自曝生平首次化妝，見攝影鏡頭還會羞喊「我會害羞啦！」

伊甸基金會在頭城開蘭社區開辦關懷據點，提供老人共餐等服務，最近受贈廿三套結婚禮服，在捐贈者黃郁雯幫忙下，由基金會安排五名專業彩妝師，包辦婚紗、彩妝、攝影，歷時三個月籌劃這場婚紗圓夢活動。

伊甸志工發展處長黃雪香笑說，由於禮服需露肩、露背，對保守的阿嬤而言尺度「大突破」，聽聞要穿婚紗，即便是一生夢想，仍害羞說不，經過志工鼓勵，阿嬤才點頭答應。

昨天上午九時，十三名平均年齡八十歲以上阿嬤步入長照據點，經一個多小時梳妝打扮，最後身著露肩、露背華服亮相，出席見證的家屬又驚又喜，彷彿走入時光隧道，見證家中長輩一生「最美的樣子」。

「害羞啦、不好意思啦！」黃吳秀琴小時候被送到夫家當童養媳，十八歲結婚，儀式簡單舉辦，她坦言，早年生活困苦，沒機會盛裝打扮，婚後則陪伴先生打拚，從未想過有朝一日能穿婚紗。

黃吳秀琴換上婚紗後，在媳婦陪伴下緩緩步出更衣室，臉上堆滿笑容，笑稱，這是她第一次化妝，沒想到八十幾歲上妝、穿婚紗，也能這麼美；黃郁雯向伊甸透露，捐贈的廿三套禮服，是她結婚所穿，得知許多長輩結婚時，因家境關係草草舉辦，成了一輩子遺憾，決定捐出禮服，為阿嬤們圓夢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/