〈北部〉花蓮高工與科大合作 畢業可望就業

2019-04-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕大學文憑貶值，畢業卻不一定可就業，透過高職升科技大學的產學合作班到企業實習，畢業有很大機會獲得留用。國立花蓮高工今年與國立虎尾科技大學、國立勤益科技大學合作開產學合作班，共開出近六十個名額。

三就業導向專班 與三企業合作

花蓮高工校長黃鴻穎說，加上三個就業導向專班，分別與東元等三個企業合作，以及台電獎學金等，共有七十八個產學合作畢業生，提供學生職涯選擇的管道！

產學合作班 結合業界與國立科大

花蓮高工昨天舉辦產學成果聯合發表會，並與合作廠商、學校等舉辦簽約儀式。花蓮高工校長黃鴻穎說，今年與兩所國立科大合作，新開產學合作班，結合業界廠商與國立勤益科技大學合作開辦「智慧製造與資訊應用」產學攜手專班，向教育部申請計畫成班，今年開始每年將招生花蓮高工各科學生卅人。

他說，學生在升高三暑假先進行六星期的校外實習及格，不用經過全國性考試，即可取得國立科大的入學資格。高職畢業後獲聘為合作廠商的正式員工，享勞健保、退休金提撥，白天上班，晚上及假日到大學上課，大學四年「讀書兼就業」雖然很辛苦，但半工半讀不必辦就學貸款，大學畢業後如要繼續深造，也可申請產學合作碩士班。

另外，花工與國立虎尾科技大學的產學合作班「機械與電腦輔助工程系」，一○八學年度提供花蓮高工三十名額，白天工作、晚上到虎尾科大進修部讀書，四年取得大學文憑，寒暑假則是正常上班不用上課。

黃鴻穎說，除了和科技大學合開產學班，花蓮高工目前也開三個就業導向專班，學生在校期間到企業進行四週的實習，且廠商需保證八成的學生均可「畢業即就業」，試用期過後薪水在廿八Ｋ至卅Ｋ之間，目前合作廠商包括中國探針公司（董事長為花蓮鳳林人）、高明鐵公司（上櫃公司）、TOYOTA汽車、福特汽車及三菱汽車等。

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