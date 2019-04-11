〈北部〉籌劃18年 宜大五結校區啟用

2019-04-11

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立宜蘭大學五結校區歷經十八年籌劃後，昨天舉辦啟用典禮，結合生產、生活、生態，建構三生產學人才養成基地，校區把畜牧生產的廢棄物資源化再利用，朝向畜牧「零排放」目標前進。

建構三生產學人才養成基地

宜大是宜蘭縣唯一的國立大學，學生數五千六百人，五結校區校地面積十五公頃，現階段開發八．六公頃，開闢生態滯洪池，收集屋頂水清洗畜舍，蘊含生態循環理念。

跨過蘭陽溪 進一步扎根宜蘭

「宜大跨越蘭陽溪！」校長吳柏青偕同宜蘭縣副縣長林建榮、東北角風管處長陳美秀等人，出席五結校區啟用儀式，吳柏青說，宜大校區及實驗林場原本都位在蘭陽溪以北（溪北），五結校區的啟用，象徵跨過蘭陽溪，觸角延伸到溪南，進一步扎根宜蘭。

吳柏青說，五結校區開發計畫二○○一年便獲教育部核定，校方克服層層難關，終於在今年完工啟用，這個新校區將與產業結合，定位為三生產學人才養成基地，也是北台灣青農培訓中心及環境教育示範場域。

五結校區在利澤工業區北側，周邊有宜蘭養鴨中心、宜蘭縣動植物防疫所，由生物技術與動物科學系實習牧場率先進駐，實習產品三生有幸福利蛋、驗證蜂蜜，均躍居人氣商品 。

宜大現有三個校區，坐落在宜蘭市中心的神農總校區十五公頃大，位於宜蘭科學園區旁的城南校區二十六．七公頃，目前尚未開發，以創新育成方向規劃，鄰近利澤海邊的五結校區，設計成沙丘意象，兼具旅遊廊道功能，東北角風管處在此建置自行車道貫穿校區，串連國立傳統藝術中心等在地景點，成為踏青與單車漫遊的新路線。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/