〈北部〉殺死前妻和兒誣不倫 二審判無期

2019-04-11

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣竹南鎮男子黃證庭，與吳姓前妻離婚逾卅年，二○一七年同住後，卻持刀殺害前妻與兒子，宣稱動機是懷疑母子亂倫有染，檢方認為他無悔意又編造母子亂倫劇情，依殺人罪起訴並求處死刑，苗栗地院一審判無期徒刑，台中高分院二審認為，黃男行兇時因精神障礙或心智缺陷，辨識行為違法的能力降低，救護人員到達現場時，他曾告知引導救護人員到被害人的位置，顯示他尚有真意彌補犯行，昨日判決他無期徒刑，可再上訴。

判決書指出，六十三歲黃男與吳姓前妻（五十八歲）因家庭暴力而於一九八五年離婚，前妻吳女獨自扶養兒子（案發時卅三歲）長大，二○一七年二月，兩人因做臨時工而碰面，吳女同意黃男入住苗栗縣竹南鎮住處，與母子同住，不料，同年五月三日凌晨三時許，他持修理沙發用的剪刀，猛刺吳女的頸部，其子聽到媽媽哀嚎而救援，試圖搶下黃男手上剪刀，被黃男刺殺死亡。

檢方偵辦時，黃男宣稱行兇動機，是懷疑母子亂倫，苗檢認為黃男「既取人性命，又奪人名節」，無悔意而求處死刑，不過，苗栗地院一審依殺人罪判無期徒刑。

檢方與黃男上訴二審，二審法官考量他思考模式僵化，犯後又與救護人員配合，告知引導救護人員到被害人位置，尚有真意彌補犯行，殺害前妻判刑十五年；殺害其子部分判處無期徒刑。

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