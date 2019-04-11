〈北部〉竹市民揪團運動 免費師資送到府

2019-04-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕「運動ｉ臺灣、新竹市ｉ運動」開跑了，市府教育處表示，活動包含運動體驗營、觀賞性休閒運動、常態性運動班，鼓勵市民透過「揪團」一起來運動，養成規律運動習慣，不僅更健康，也打造年輕活力。

教育處長李芳齡昨天表示，運動ｉ台灣是教育部六年期計畫，今年是第四年，延續全民運動的熱情，市府將投入一千四百零四萬元，辦理五十九項各類體育活動，包括國民體育日、銀髮族樂活運動、推廣女性參與運動、水域樂活運動、單車樂活運動、身心障礙者樂活運動、推動體育運動志工、巡迴運動指導團及運動熱區等九大面向，邀請不同領域的朋友用運動愛上新竹市。

教育處表示，民眾期盼的「巡迴運動指導團」也強勢回歸，只要揪團人數達到廿人以上，且有合宜的場地，就可免費把專業的運動師資配送到府，提供紓壓有氧、阻力有氧等運動。

另運動熱區的「跑質、跑量、跑健康」則有為跑友專屬設計的跑步課程，民眾可搜尋新竹市政府國民運動資訊網或i運動資訊平台網站。

此外，今年也提供身心障礙朋友運動項目，包括踢踏舞、單車、網球、籃球運動營及游泳樂活營等，陪伴者也可參與，達到運動平權目的。

另以青草湖為據點的SUP立式划槳，則是運動i臺灣系列活動最受歡迎的活動之一，每年只要開始報名就滿額，也在青草湖畔掀起立式划槳熱潮，都歡迎民眾來體驗。

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