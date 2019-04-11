〈北部〉三義文藝園區開發案 地方3點要求

2019-04-11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕三義開發股份有限公司申請在苗栗縣三義鄉水美段近卅公頃的農牧用地，進行「三義文化產業藝術園區」開發案，昨天召開環境評估公開說明會；地方樂觀但審慎，要求開發商能具體回應、落實居民反映的水土保持、石虎保護及交通配套等問題，「不要開發前都可以，開發後都不行！」

水保、石虎、交通引關注

環評說明會昨在三義鄉勝興社區活動中心舉辦，鄉長呂明忠、縣議員羅貴星、黃芳椿、韓茂賢，代表會主席黃富裕、勝興村長陳志奇等鄉親，及環保、動保人士參與。

開發商簡報說明，開發場址位於三義鄉水美段，北側為慈濟三義茶園，南側鄰近裕隆汽車廠區，面積約廿九‧五一公頃，土地現為農牧用地，後續擬變更為產業園區，構想設置一處文化、產業、藝術之綜合園區，盼吸引投資、創造地方就業，帶動地區發展。

三義鄉為保育類動物石虎等棲息地，且開發場址地理位置高於鄉內主要人口密集區，未來水保、排水，加上園區開發後，預期增加地方交通負荷等問題，引發地方關心。

開發商允加強生態保育

開發商表示，生態保育部分，將強化生態背景調查，定期邀請專家、學者與機關團體舉行會議，據以擬定各項生態保育措施，著重淺山森林生態保育，並規劃保育公園及環境教育中心。

也會改善排水 分散車流

水土保持部分，配合既有地形減少挖填，並檢討基地排水與滯洪池沉砂需求，採一百年發生一次暴雨強度之計算標準設置；未來區內排水配合縣府已發包的水美街排水改善計畫，直接由下方穿越水美街至下游，不影響水美街排水。

交通部分，開發商則表示，將引導車輛經由苗一三○縣道、台十三線、八股路及尖豐路八八○巷等週邊道路集散。

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