〈北部〉州官放火 關西公所濫倒廢土被逮

2019-04-11

〔記者黃美珠／關西報導〕新竹縣縣定古蹟東安古橋周邊風景優美不僅遊客喜歡，今年也被縣府相中作為全縣桐花祭活動現場，沒想到昨天卻爆發關西鎮公所為配合活動搶做臨時停車場，在沒向縣府報備且獲許可下，竟引入提不出來源證明、夾雜有營建和生活廢棄物的灰白色廢土，鄉親質疑會不會是可怕的爐渣！縣府環保局會同新埔警方到場稽查後已通知環保署北區督察大隊今到場採檢土樣以化驗釐清。

東安古橋北側 驚見灰白色廢土

縣府環保局事業廢棄物防治科表示，偷倒現場夾雜有寶特瓶、紅磚頭等垃圾，但前面的生活廢棄物量並沒有很多，已請偷倒行為人自行清除，後者屬於建築剩餘土方，不算事業廢棄物，現場是否允許傾倒？將由權責單位認定。

至於引發質疑的灰白色土壤，初步聞起來並無可疑氣味。真正的爐渣帶有金屬光澤，現場稽查人員詳細比對後初步排除。

現場被倒6車次 5棵樹木被砍

這起廢土入侵處就在東安古橋北側、中山東路旁，檢舉的鄉親指出，現場是私人土地，聯外道路還是十公噸以上大貨車限時禁行路段。然而整地作業卻從本月四日就開始，現場五棵不小的樹木被砍除，本週一聯結車就進場傾倒廢土，讓人震驚。

鎮長︰配合桐花祭 闢建停車場

縣府環保局、新埔警分局獲報後到場稽查，發現這處空地是個扇形的凹地，深約一層樓，已被倒了六個車次，為確認有無被偷填有害廢棄物，經任意開挖四個點後已排除。

稽查人員也震驚發現，主導這起偷倒的竟是關西鎮公所！鎮長劉德樑獲悉一度氣急敗壞到場說明，強調他是為了配合縣府廿日的全縣桐花祭活動停車需要，才緊急整地開闢臨時停車場，不可能引入有害廢土，當場停工配合稽查。

縣府要求回復原狀 否則將開罰

縣府證實，關西鎮公所事前並沒向主管機關報備且獲得許可，引入的廢土初步研判雖屬無害，但卻遲遲拿不出來源證明。縣府將限期要求公所回復原狀，否則不排除依違反水利法開罰。新竹地檢署表示，行為人限期未恢復原狀，且未依地目使用，有違反區域計畫行政及刑事責任之虞，有關單位可移送法辦。

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