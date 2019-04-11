〈北部〉《桃園》國民黨立委初選第四選區 萬美玲出線

2019-04-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕國民黨桃園市黨部進行立委選舉第二、四、六選區初選登記昨天截止，其中第二選區為議員萬美玲、詹江村相爭局面，二人協議自行進行民調，民調結果昨天出爐、萬美玲大幅領先詹江村，詹江村宣布退出初選、支持萬美玲參選；這使得第二、四選區確定由立委吳志揚、萬美玲出線，第六選區將由三名登記者協商日期進行民調。

各選區登記如下，第二選區（楊梅、新屋、大園、觀音）吳志揚；第三選區（中壢）市議員魯明哲；第四選區（桃園）萬美玲；第五選區（平鎮、龍潭）立委呂玉玲、市議員黃敬平、舒翠玲；第六選區（八德、大溪、復興、中壢十二里）前市議員楊朝偉、立委陳學聖、中常委侯佳齡。第一選區（蘆竹、龜山、桃園十三里）將於下週進行初選公告，目前浮出檯面參選者僅前立委陳根德。

其中吳志揚、魯明哲、萬美玲確定將獲提名代表國民黨參選，楊朝偉、陳學聖、侯佳齡將於今天進行民調初選協商。

詹江村、萬美玲於昨下午在市黨部舉行記者會，由於兩人是委託議長邱奕勝進行民調，對於民調數據都認為不要傷了和氣而不公開；據了解，萬民調領先幅度約廿％左右。

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