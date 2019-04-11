〈北部〉《桃園》乙未保台紀念公園施工 圍籬佔用人行道

2019-04-11

〔記者許倬勛／平鎮報導〕市府新建的「一八九五乙未保台紀念公園」於去年十一月開工、預計明年六月完工，近期屢傳施工造成交通壅塞，市議員黃敬平前天前往勘查，發現平鎮區育達路二段沿線的人行道被工地鐵皮圍籬佔用，行人被迫走上馬路與車爭道，險象環生，當場要求包商下週一前必須內縮工程圍籬，將路權還給民眾。

工務局對此坦承監督疏失，已要求外包廠商將圍籬退縮，讓出人行道讓路人行走，近期也會全面清查各項工程是否有施工圍籬佔用道路、人行道，造成交通瓶頸，如有發現都會要求施工單位改善，解除民怨。

育達路二段交通因「一八九五乙未保台紀念公園」地下停車場正在施工，近期交通尖峰時刻常發生壅塞，尤其往中壢方向的育達路二段、復旦路二段兩個路口，尖峰時刻總是擠得水洩不通，民眾抱怨連連，上週起又發現育達路二段沿線的鐵皮圍籬佔用人行道，僅留下不到五十公分寬的路肩供民眾行走，造成行人與車爭道。

市議員黃敬平頻頻接獲民眾來電抱怨，上週就致電廠商要求撤除圍籬，不料前天實地勘查發現根本沒改善，且現場沒有工人施工，圍籬卻佔用人行道，當下要求工務局處理，工務局要求包商於下週一前必須內縮圍籬，並加速工程進度。

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