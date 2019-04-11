〈北部〉華映解僱人數 從2500降至2100

2019-04-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府勞動局昨在議會進行工作報告，包含長榮空服員勞資協商及嘉聯益、潤泰全球、華映等大量解僱勞工案件，成為市議員質詢焦點，其中以華映解僱人數高達二千五百人最受矚目；勞動局長陳靜航表示，華映解僱人數已降至二千人到二千一百人之間，華映也允諾以優於勞基法規定辦理員工資遣。

長榮勞資調解 勞動局主動關切

對於長榮空服員勞資調解，陳靜航說，勞動局採取主動出擊方式，將於第三次調解前，由調解委員先到長榮航空了解外站津貼財務結構情況，作為調解依據，而工會非常在意禁搭便車條款，長榮也同意於一週內提出方案。

大量解僱案 市府將辦專案徵才

由於華映八德、龍潭廠都有大量解僱問題，包含八德籍市議員劉茂群、呂林小鳳，龍潭籍議員林昭賢對解僱員工二度就業問題表達關切。陳靜航對此表示，就業服務處本月將辦理四場專案徵才，提供被資遣員工就業轉銜。

市議員林正峰、黃景熙、蘇家明都認為，勞動局對於華航機師罷工事件，未善盡溝通責任，已傷害到國家形象，如今長榮空服員也可能進行罷工，勞動局應該要提前因應，於核定罷工前要有預告期，讓旅客能預做因應，且勞動局身為機場所在地的工會主管機關，平常就要做好事前防範與協調溝通。

林正峰說，法令雖然未強制要求罷工應有預告期，但航空業罷工的影響層面太大，不僅傷害到國家形象，更讓行程已經排定好的旅客措手不及，影響旅客後續的轉機、旅館訂房和行程的安排，對於長榮空服員勞資調解，勞動局應密切注意情勢發展，若協商破裂，未來核定航空業罷工時，務必要掌握預告罷工期的機制。

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