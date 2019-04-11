〈北部〉南庄蓬萊溪邊坡 驚見30米深大洞

2019-04-11

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣南庄鄉蓬萊村紅毛館民宅後方，近期發現緊鄰蓬萊溪谷的地基遭溪水侵蝕掏空，護欄邊坡出現卅米深的大洞。面對汛期將至，若溪水、大雨持續沖刷，將危及附近住家；南庄鄉長邱梓增昨天到場會勘，表示將協請水利署第二河川局儘速安排勘查並進行防護作業，保障居民身家財產安全。

紅毛館沿蓬萊溪的山坡邊，世代居住十餘戶，民宅屋齡超過百年，但上個月春雨過後，溪谷底層疑遭沖刷掏空，山坡立面不斷滑落，連帶造成住家後方邊坡崩塌，近日更出現深達卅米的大洞。

居民表示，近來天候雖轉穩定，但住家後的邊坡仍持續滑落，連護欄內的地基都崩塌出現深坑，若範圍不斷擴大，後果不堪設想，希望有關單位能盡速進行相關水土保持措施。

邱梓增昨天一早與立法委員鍾孔炤國會辦公室主任陳冠宇、縣議員陳光軒、鄉民代表王玉魁現勘，發現邊坡崩塌情形嚴重，居民只能先以木板、磚塊等簡易防護措施阻絕，避免失足發生意外，但仍提心吊膽。

鄉長協請二河局趕雨季前進行防護

邱梓增表示，四日大雨過後，崩塌情況更加嚴重，由於該邊坡屬於二河局管轄，將聯絡二河局配合野溪整治工程，以維持原始生態為前提，加裝護欄或駁坎等防護措施；陳光軒說，接獲陳情後，已請立委鍾孔炤協助發文給二河局儘速辦理會勘，趕在雨季前，予以立即性處置，保障居民安全。

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