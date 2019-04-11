〈北部〉竹東天主堂 爭取列歷史建築

2019-04-11

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣擁有六十五年歷史的竹東無玷聖母堂（一般又稱竹東天主堂），擁有高聳的鐘樓地標及歌德式山牆立面等建築特色，可惜因周圍攤販雲集，加上後期增改建，隱沒於市街當中，關心文史建物的鄧毅中向縣府文化局提報，建議登錄為歷史建築妥善保存。

文資委員現勘後 意見待彙整

文化局表示，日前邀集文化資產審議委員現勘竹東天主堂，有委員對於教堂鍾樓等建築特色留下深刻印象，待彙整意見後做初步整體評估。

鄧毅中表示，竹東天主堂是在一九五四年，由耶穌會西班牙籍神父安徽德主持興建，可泛稱為改良式的歌德式教堂，擁有尖角開窗、山牆立面、典型的圓形玫瑰花格窗、高聳的鐘樓等皆為其代表，並成為竹東的地標之一；教堂屋頂，則以三角形結構不易變形的西洋式木造桁架。整體而言，頗具歷史意義與價值。

隱沒市街當中 文史人士不捨

可惜，由於竹東鎮東林路、仁愛路攤販雲集，導致出入教堂不易，天主堂隱沒於市街當中，鐘塔及山牆立面，也因教堂本身不當的增改建而完全遭遮蔽。

鄧毅中表示，未來希望縣府、竹東鎮公所妥善管理市集攤販，並規劃仁愛路人行道，暢通天主堂的出入口；此外，也建議教堂後續的建築計畫採取減量設計，以修繕既有房舍為主，避免增改建，同時逐步增加可供親近的公共空間，設法讓鐘樓、尖拱窗重新展現，以恢復竹東天主堂的往日風華。

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