〈北部〉流標3次 竹市文創館委外露曙光

2019-04-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕流標三次的新竹市文創館民間促參委外案露曙光，今年二月第四次招標，終於有一家廠商投標，已進行第一次評選，如果順利，五月第二次評選後，市府就可與其議約，並在一年內啟動營運，文化局表示，新竹文創館去年辦理「新竹300博覽會」及今年兒藝節後，引來人潮，讓委外廠商看見商機，期許未來打造新文創基地，提供市民逛文創店的場域。

新竹300博、兒藝節人氣 吸一廠商投標

文化局表示，新竹文創館民間促參委外案，先前經過三次流標，讓委外營運時程一直延宕，去年市府舉辦新竹300博覽會之後，前來的人潮，吸引不少業者與企業關注，今年二月辦理第四次招標時，就吸引一家廠商投標，市府三月辦理甄審會議，已請投標廠商五月提出投資計畫書，進行第二次評選。

下月二次評選 市府估年收700萬權利金

文化局表示，新竹文創館委外案的營運許可年限為廿年，得標業者須繳付開發權利金一千萬元及每年三百萬元固定權利金和變動權利金，變動權利金是以當年度營業總額比例收取，營業額若是零到三億元，市府可收取營業額二％變動權利金，三億到四億元收二點五％、五億到六億收三％，若營業額達六億元以上，則收取最高四％的變動權利金，另土地租金部分每年需繳土地租金一百八十五萬元，粗估每年可收約七佰萬元權利金。

文化局副局長李欣耀說，參與投標的廠商已有民間促參經驗，在台北市、嘉義市都曾參與縣市政府的促參委外案，具文創投資及開發相關經驗，市府已請投標廠商提出投資營運計畫，如果順利議約，簽約一年內就可對外營運。

李欣耀說，新竹文創館在市府舉辦相關活動後，都吸引爆滿人潮，間接帶動廠商投資意願，而一旁的兒童探索館目前已在進行細部設計階段，若順利下半年就可動工，未來新竹文創館委外後將可與兒童探索館成為新的休閒文創兒童廊帶，提供市民另個休閒遊憩選擇。

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