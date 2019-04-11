〈北部〉龍岡米干節 首辦「目腦縱歌」千人共舞

2019-04-11

〔記者謝武雄／桃園報導〕龍岡米干節將於十三日至廿八日間的三個週休假日於龍岡大操場登場，將有「潑水節」、「火把節」和「目腦縱歌狂歡節」三大異域節慶，並舉辦「七彩米干」、「長街宴」和「普洱茶席」三大美食體驗活動；市長鄭文燦昨出席宣傳記者會，歡迎各地遊客前來體驗雲南風情的獨特魅力。

13日起 連3週休都熱鬧

鄭文燦指出，今年的龍岡米干節有三個週休假日的活動，第一週由「潑水節」揭開序幕，邀請三寶寺高僧為民眾點水祈福，還有潑水大戰，讓民眾洗去過去一年的不順利；第二週的「火把節」安排身著傳統服飾的雲南姑娘大跳篝火舞，祈求來年風調雨順；第三週是首度舉辦的「目腦縱歌狂歡節」，「目腦縱歌」為祭拜太陽神的千人共舞活動，邀請遊客與身著雲南少數民族服飾的鄉親共同起舞。

限量七彩米干 好吃好看

鄭文燦說，今年推出的三大美食，第一項為首度推出有「馬卡龍米干」之稱的「七彩米干」，採用紅色的甜菜根、橙色的紅蘿蔔、黃色的玉米、綠色的茴香、藍色的蝶豆花、紫色的黑米、白米等七項天然食材染色製成，每日限量三百份，在龍岡大操場攤位區販售；第二項是「長街宴」；第三項為「普洱茶席」體驗。長街宴及普洱茶席兩大美食體驗活動從即日起於Accupass平台開放報名。

免費接駁車 活動日上路

為了方便民眾參加活動，各活動日都規劃免費接駁車，自上午十點起由中壢火車站後站發車，開往會場後，再行駛至龍岡國中折返，約廿分鐘一班；「桃園自在遊」也規劃兩條專屬行程，詳情可至活動官網或愛ㄑ桃臉書粉絲團查詢。

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