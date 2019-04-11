〈中部〉《台中》12區週五22時起 停水23小時

2019-04-11

〔記者蔡淑媛／台中報導〕鯉魚潭給水廠抽水站因管線老舊，口徑二千六百釐米的大型原水管線在昨天中午發現漏水，台水公司將於十二日週五晚間十時至十三日週六晚間九時搶修，預計停水廿三小時，影響全市十二個行政區，停水用戶達七萬三千戶，水壓降低也有四萬戶，共影響十一萬三千戶，提醒儲水備用。

這次停水及降壓區域主要為第一供水區，包括潭雅神及中科、台中工業區及台中港等大型用水區域，停水地區有神岡、潭子、豐原、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、梧棲及大甲區的部分鄰里，水壓降低區有清水、沙鹿、梧棲、龍井等部分區里。

台水第四區處長蕭淑貞指出，鯉魚潭給水廠設廠廿五年，每日供水台中市六十三萬噸，由於設備老舊，十日中午發現口徑二千六百釐米原水管線的制水閥及洩壓閥漏水，原定隔天就搶修，考量停水區域集中於中山高速公路以西區域，涵蓋中科、工業區、台中火力發電廠、中龍鋼鐵等大型工廠等工業、科技等用水大戶，因此規劃在十五日週五深夜至週六晚間的下班休假時間停水搶修，希望將缺水影響降到最低。

蕭淑貞說，停水公告已經提前通知大型用水戶，包括中火、中龍、中美和石化都有大型配水池，已經灌滿水，中科、台中工業區也有配水池儲水，大幅減少停水衝擊，台中港的三井outlet附近也有八萬噸的台水配水中心供水，供水無虞。

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