〈中部〉南投縣埔里鯉魚潭復育有成 首見高蹺鴴現蹤

2019-04-11

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮鯉魚潭擁有絕佳湖光山色，九二一地震後進行生態復育，目前已成為賞蝶重要景點，除陸地環境，潭面擁有三座人工浮島，也吸引鳥類棲息，最近更首見長腳鷸又稱為高蹺鴴來報到，愛鳥人士指出，長腳鷸屬於冬候鳥，一般會過境台灣，若鯉魚潭環境適合，是否會就此Longstay，目前也密切觀察。

已成賞蝶景點 吸引鳥類棲息

埔里鎮鯉魚潭是在地知名景點，多年前公所舉辦埔里景點票選，還獲得第一名，地方觀光業者推動生態復育，大量栽種蝴蝶食草、蜜源植物，成為蝴蝶重要棲地，加上交通、食宿便利，成為重要賞蝶據點或路線，也是推動蝴蝶造鎮不可或缺的資源。

除了陸地環境，鯉魚潭水域也有驚喜，潭面擁有三座人工浮島，多年來草類生長，形成天然遮蔽，除了成群白鷺鷥、紅冠水雞，最近更吸引二、三十隻的高蹺鴴在此水域活動。

愛鳥人士指出，長腳鷸又稱為高蹺鴴，主要分布在歐、亞、北非、澳洲、加拿大及美國西部等，會遷徙過冬，屬於冬候鳥，台灣也有過境紀錄，喜歡棲息在沿海淺水及淡水沼澤地，埔里盆地則是在溪床開闊的眉溪、南烘溪沙洲棲息，近兩週竟然在鯉魚潭現蹤應是第一次，長腳鷸的體態修長，一雙紅腿很容易辨認。

至於牠們何種原因來到鯉魚潭還需要進一步了解，若鯉魚潭的環境適合，是否會就此長住，融入在地生態環境，目前也要進一步觀察。

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