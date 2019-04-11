〈中部〉魏規王不隨 彰化縣369重陽禮金今年排富

2019-04-11

〔記者張聰秋、劉曉欣／彰化報導〕占彰化縣非法定社福最高預算的三六九重陽敬老禮金，是前縣長魏明谷競選政見，於去年兌現，縣長王惠美今年祭出排富條款，六十五歲以上老人每人一千元、百歲人瑞一萬元，不過，中低收入戶仍維持三六九政策，縣政因改朝換代而變調，引發民眾揶揄「縣長換人做，政策也轉彎」。民進黨縣議會副總召黃盛祿則要求縣府交代清楚省下的錢要做什麼？

民眾：縣長換人 政策也轉彎

重陽敬老金於二○○八年由前縣長卓伯源推動，六十五歲以上長者每人五百元齊一發放，隔年調高一千元，魏明谷二○一五年上任，因財政拮据，無法立即兌現三六九政策，先採取齊一條件，金額調高到二千元，去年因為中央統籌分配稅款增加，縣府向議會提追加預算通過三六九政策，改為六十五歲以上三千元、八十歲以上六千元、九十歲以上九千元。

縣府：預算太高 排擠其他社福補助

社會處長王蘭心說，三六九重陽敬老禮金預算太高，嚴重排擠身心障礙、兒少、中低收入等補助基本額度，發放條件再不改變，二○二二年老人人口增加後推估預算逾九．一億元，縣庫負擔更重。

排富條款上路 可為縣庫省逾4億

社會處副處長陳素貞表示，去年議會通過八．四億元重陽禮金預算按照三六九政策核定，排富條款上路後可以為縣庫省下四億多元支出，這些錢將可填補法定社福編列不足的缺口。

議員：預算已過又要刪 替縣府背黑鍋

不過，縣議員賴清美說，縣長王惠美上任一再推翻前朝政策，財政困難是事實，縣長有責任找替代財源，不能什麼都刪，今年預算縣議會去年就已通過，現在再由議員刪減預算，議員豈不是「裡外不是人」替縣府背黑鍋。

民進黨縣議會總召尤瑞春表示，王惠美上任後，只要是前朝的統統都不要，如今又說「三六九重陽敬老金」要排富，明明去年已通過的預算，如今卻要刪掉，那就要好好說清楚，省下的錢要做什麼？縣議員葉國雄強調，縣府說沒錢要刪老人福利預算，卻有錢拿出八百萬元來規畫彰南捷運，這樣的說法，讓人無法接受。

贊成排富的民眾則說，「彰化沒那麼富有，別打腫臉充胖子！」還有民眾指出，老人家不會花錢，領到紅包就交給晚輩，發那麼多發揮不了實質幫助。

魏明谷尊重：政策好壞由縣民論斷

現為台水董事長的前彰化縣長魏明谷指出，尊重王惠美的決定，政策好壞與否，就交給縣民論斷。

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