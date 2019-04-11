〈中部〉嘉市公立國中小 下學期可望全裝冷氣

2019-04-11

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會第十屆三、四次臨時會昨開幕，市府提案追加歲出預算三‧四億元，其中，全市公立國中、小學裝設冷氣及空氣清淨機追加二億三百七十六萬元，經議會第一讀會通過，如完成三讀，可望於一○八學年度第一學期啟用。

市府追加預算 議會一讀通過

市府主計處長阮鼎元表示，此次追加減預算案主要包含中央計畫型補助及自籌辦理「嘉市各國中小冷氣裝設規劃方案」、「嘉市美術館興建工程辦理建築物報廢拆除」及「環保自然葬區及全園區環境影響評估作業」等五案，歲出預算淨追加三億四千六百三十七萬三千元（含追減五百一十三萬七千元），歲入淨追加一億四百一十九萬九千元。

另裝空氣清淨機 每班兩台

教育處國民教育科長林銘懋說，該筆預算包括電力線路改善、能源管理系統建置、冷氣機購置、用電改壓工程及空氣清淨機費用等，預計公立國中、小（含嘉大附小）有八百五十六間教室未裝冷氣，將每班裝兩台，另八百四十一間教室設兩台空氣清淨機，預算通過後就會執行規劃設計、裝設，九月就能使用。

市議員蔡文旭認為，氣候變遷，夏季氣候悶熱，私校都已裝設冷氣，部分國中也在校友及家長支持下裝設，他贊成一視同仁，提升孩子學習環境，建議制定達一定氣溫再開冷氣，養成學子節約能源習慣；市議員蔡永泉說，一台分離式冷氣市價三萬多元，市府一台編五萬元，預算金額須再討論、調整。

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