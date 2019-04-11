〈中部〉六輕氣爆管漏4小時未通報 雲縣府怒批

2019-04-11

〔記者林國賢／雲林報導〕台塑企業昨天公布六輕台化芳香烴三廠氣爆事故調查報告，指出氣爆原因是去丁烷塔3C250塔頂的液化石油氣管線孔蝕造成石油氣外洩閃燃，雲林消防局火調科持續調查中；不過地方質疑，台塑從發現石油氣外洩到發生氣爆，期間逾四小時，顯然應變與通報機制都出現問題。

調查報告稱 管線孔蝕致漏氣

台化公司執行副總經理方英達表示，七日早上九點半操作員就發現芳香烴三廠LPG管線微量洩漏，當下通報領班和值班主管，請廠商到場檢測，並加強巡查密度。

方英達指出，當天巡檢到十二點都沒有問題，也有上塔頂搭架修復，但到了下午一點卅五分洩漏情況擴大，立即撤離人員並通知盤控立即停車，二點四分就發生閃燃氣爆。

張麗善飆氣 延遲通報要究責

雲林縣長張麗善指出，七日氣爆發生，她和消防局長林文山接獲民眾通報，林文山第一時去電台塑詢問，台塑人員還企圖掩飾，只表示查證中，心態與作為讓人無法接受，昨天台塑報告也避重就輕，似乎仍在隱瞞真相，她無法接受。

張麗善表示，「沒有工安就沒有產業」，這份調查報告是虛應了事、只有程序作業，報告裡看不到事故發生的真正原因，沒有把真相向鄉親報告，縣府已成立調查小組，務必還原事故真相，並究責六輕。

張麗善強調，六輕是全亞洲第二大石化園區，中央應儘速在雲林成立國家級災害應變中心及專屬「環境事故專業技術小組（毒災應變隊）」，落實安檢維護工安。

對外界質疑延遲通報，方英達強調，現場人員都有依程序處理也無延遲，將檢討處理程序是否有瑕疵，台塑也會加強管線檢查，一個月內詳細盤點所有管線並分級，再請第三公證單位進行安檢評估，加強工安管理。

麥寮鄉代吳宗典說，台塑公布的調查報告草草了事，地方要求事故真相，也要有改善具體作為與時間表，並對氣爆造成損害提出賠償方法。

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