〈中部〉《台中》中火放流水連3次超標 恐被停機

2019-04-11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕環保局今年一至三月有三次稽查台中火力發電廠放流水，發現水質硝酸鹽氮含量超標，分別遭罰廿六萬及三○一萬，而第三次改善的說明最後期限為十一日。環保局長吳志超表示，若仍未改善，因為三次違反規定，屬「情節重大」，將會重罰，而依水污染防治法最高可罰鍰二千萬元，甚至不排除要求台電一至四號機組停工。

為降低空污排放 增液態氨

台電發言人徐造華表示，去年下半年台電為降低空污排放量，因此增加液態氨，造成排放水質硝酸鹽氮超標，台電已積極提出改善作法，更提出短中長期，來配合市府改善要求。

徐造華解釋，短期會進行煤的調整、製程的改善及液態氨添加的量，在中長期則會興建廢水處理場。他強調，中火一至四號機組裝置容量為二百廿萬千瓦，相當於備載容量六至七％，若停工對供電影響非常大。

環保局今年一月起執行「台中港區大型固定污染源深度稽查專案計畫」，將台中火力發電廠列為重點查核對象，進行空污、水污及廢棄物污染防治密集聯合稽查，其中查獲放流水硝酸鹽氮不合格，直接入海恐影響生態。

環局三次稽查 水質皆未改善

環保局在今年一月九日採驗D03放流水質，發現水中硝酸鹽氮濃度達六十八．九毫克/公升，未符合放流水標準（五十毫克/公升），即限期台電於三月五日前完成改善；三月六日再進行D03放流水質採樣複查，不但水質未改善，硝酸鹽氮濃度達九十一．六毫克/公升，仍未符合放流水標準，環保局再次要求台電儘速改善。

三月廿一日環保局監測D02，但一直未出水，環保局在排放口等待三天後才看到出水，稽查顯示硝酸鹽氮濃度達一○五毫克/公升，是標準值的兩倍，是濃度最高的一次。吳志超說，硝酸鹽會導致水藻類優養化，造成海洋環境產生毒素，魚貝類吃了以後，人類吃了會中毒，最嚴重可能致死。

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