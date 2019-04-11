〈中部〉暌違17年 白沙屯媽再進彰化縣溪州

2019-04-11

〔記者陳冠備／彰化報導〕白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，今年出發行程進入彰化縣不走海線改走台一線，鑾轎昨天晨四點在花壇起駕後，沿台一線朝南，一路經過員林、北斗等鄉鎮都未停下腳步，直到彰化最南邊溪州鄉，鑾轎卻不走莒光路（台一線）改走中山路進入溪州鬧區，相隔十七年再度蒞臨溪州。溪州民眾興奮的說，近期芭樂價低迷，白沙屯媽祖蒞臨令人振奮人心，是最好的保佑。

鄉民跪求 媽祖沒讓他們失望

溪州盛產芭樂，是彰化第一大種植產區，但今年價格低迷，不少農民大嘆血本無歸，為迎接白沙屯媽祖，溪州鄉長江淑芬與不少鄉民在中山、莒光路口跪地祈求媽祖神轎蒞臨，白沙屯媽也沒讓溪州鄉民失望，進入溪州市區，並停駕育善寺，下午一點後繼續沿著中山路進入溪州國小、后天宮與溪州派出所，連續進入當地重要機關與場所，為溪州鄉民祈福。

農民搬千顆芭樂送香客

為歡迎貴客，農民張龍潭搬來上千顆的紅芯芭樂，至前縣議員李俊諭服務處，切成一袋袋，提供給過路香客享用。李俊諭表示，白沙屯進香路線不固定，往年進來溪州都是回鑾晚間時刻，印象中這是第一次白晝時間進來溪州鬧區，鑾轎原本也是沿台一線走，似乎感受農民期待才轉進鬧區，這是給當地農民一個很好的鼓勵。

溪州鄉長江淑芬說，相隔十七年，白沙屯媽祖再進來溪州街區，這是鄉民之福，溪州是農業大鄉，更是芭樂盛產地，近期芭樂價不好，相信媽祖蒞臨，能為在地農民賜福，也讓各行各業都有豐收年。

學童興奮地鑽轎腳

白沙屯鑾轎也進入中山路旁的溪州國小，不少已放學的學生們也特地留下等待媽祖鑽轎腳，更興奮的說：「媽祖，媽祖愛您」，溪州國小校長陳金鍠說，這是白沙屯媽第一次進入學校，雖然只上半天課，但相信媽祖愛學生，許多家長與孩子仍留在學校，果真盼到媽祖婆到來。

接著鑾轎又進入溪洲派出所，一旁民眾說：「媽祖是對員警連日來的辛苦表達心意。」爾後走出中山路再連上台一線往南，下午三點走上西螺大橋進入雲林。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/