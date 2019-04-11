〈中部〉數萬信眾恭迎 大甲媽駐駕奉天宮

2019-04-11

〔記者王善嬿、陳璟民、廖淑玲／綜合報導〕大甲媽遶境進香隊伍昨下午一點行抵雲嘉交界的崙子大橋，數以萬計信眾頂著攝氏卅度高溫迎駕；大甲媽隊伍進入嘉縣新港街區，沿途店家設香案膜拜，媽祖鑾轎晚間十一點後在信眾簇擁下，駐駕新港奉天宮安座，鞭炮、煙火聲不斷，照亮新港小鎮夜空。

鞭炮、煙火 照亮小鎮夜空

大甲媽祖昨遶境虎尾、土庫、元長，沿路信徒爭相鑽轎腳，不少村落總動員準備豐盛食物款待「香燈腳」。在土庫遶境時，虎尾分局一組組長高武男執行交通維護勤務，在七十八線快速道路土庫交流道下方被一輛自小客車撞傷，所幸沒有大礙。

剛過午時，大甲媽遶境進香隊伍抵達崙子大橋，嘉縣副縣長吳容輝、新港奉天宮董事長何達煌、立委蔡易餘、副議長陳怡岳等人代表接駕，從鎮瀾宮董事長顏清標手中接手扶轎，奉天宮金虎爺會、崙仔代天宮、崙仔義和團等以燃炮、旗陣、鑼鼓陣等歡迎大甲媽，信眾跪伏鑽轎底，祈求媽祖保佑安康。

信眾搶摸神像 擠得水洩不通

新港國中、新港藝術高中管樂隊、古民國小宋江陣、文昌國小節奏樂隊及新港國小小北管陣頭，下午在街區遊行表演，晚間大甲媽遶境進香隊伍，由報馬仔打頭陣，頭香中壢朝明宮天上聖母會、貳香台灣財神殿溪州武元宮大甲媽祖會等，依序抵達奉天宮參拜，晚間十一點多，何達煌、縣議員兼副董事長林秀琴等董監事，與顏清標恭送大甲媽入廟安座，信眾搶摸神像，將奉天宮內外擠得水洩不通。

新港鄉迎接大甲媽，在中正路、新港鐵路公園等處，設免費供餐點達五十處，挺同志團體諸羅部屋第五年設攤位並贈送文創紀念品給香客，今年集資製作「彩虹三明治」，讓香客免費吃。

諸羅西門城樓媽 21日遶境

此外，諸羅舊西城門守護神「諸羅西門城樓媽」，在日治時期諸羅城門遭拆除後，供奉於嘉邑朝天宮，信眾籌組嘉市諸羅西門城樓順安天上聖母會，廿一日邀信眾隨媽祖鑾轎巡訪昔日四大城門，深度認識嘉義文史，全程不放鞭炮，

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