〈南部〉民進黨台南立委初選 一、四選區協調無果

2019-04-10

〔記者王涵平／台南報導〕民進黨台南立委初選昨晚進行協調，有競爭的第一、四選區協調無果，已登記參選人皆表達參選到底立場，將進行下一階段初選作業。

民進黨中央派員與台南市長黃偉哲在新營黨部進行協調，出現競爭的第一選區四人都出席，第四選區三人僅前立委李俊毅出席，市議員林宜瑾、蔡旺詮缺席。

第一選區參選者有現任立委葉宜津、前副市長顏純左、前農委會副主委李退之、前市議員賴惠員。

協調至晚間近十時，與會人士轉述，協調過程中，顏純左質疑目前任黃偉哲民治市政中心辦公室主任賴惠員涉嫌帶職參選，利用上班時間從事初選活動。顏純左曾透過簡訊向黃偉哲表達希望約束賴，黃偉哲回應因換手機，真的沒看到。

賴惠員否認有濫用行政資源參選；稱從四月一日至五月一日已請假，辦選舉活動都有請假，職缺是機要職，上班時間彈性，自認上班時間都超過八小時以上。反問顏純左任副市長兼任民進黨台南市黨部主委期間才是「帶職參選」的始祖，氣氛數度緊繃。

南市下屆立委選舉多一席次，以永康、新化與新市地區增列為第四選區，初選競爭白熱化，各參選人在初選端牛肉也拚創意。

李俊毅扮家庭主婦 效果吸「驚」

林宜瑾、蔡旺詮及李俊毅都勤跑基層，希望爭取選民支持，力拚出線。李俊毅為說明房屋稅、一例一休及青年學貸等參選政策，日前找來製片團隊拍攝影片，而最引起話題的就屬房屋稅議題，李俊毅竟化身家庭主婦，戴上假髮、拿起掃把、畫上誇張的大紅口紅，宣傳效果十足。

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