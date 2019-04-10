〈南部〉詐領考察費 高雄市3前後任議員二審改判緩刑

2019-04-10

〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄市國民黨議員唐惠美、前議員柯路加及民進黨前議員俄鄧．殷艾等三人，涉嫌透過助理郭文仁取得不實請款收據，共詐領考察費一萬七五○○元，被高雄高分院依公務員利用職務詐取財物罪，各判處兩年徒刑，褫奪公權三年，均緩刑五年，各需支付國庫二十萬元；郭則處徒刑一年，緩刑三年，可上訴。

3人合計詐領17500元

據了解，高雄市議會每年有三萬元的議員國內經建考察費用，但須以單據實報實銷。二○一三年十一月中旬，唐惠美等三名議員組團，前往屏東考察，明知同月十六日當天，並未到屏東「紅瓦部落美食館」用餐，晚上也未住宿屏東「牡丹民宿山莊」，涉嫌透過唐的助理郭文仁向兩家不知情業者，分別取得空白收據四張。

各需支付國庫20萬元

郭男涉嫌自行填載日期、買受人、總價、統一編號等項目後，交由柯路加、俄鄧．殷艾、唐惠美向市議會申請核銷考察費用，各詐得餐費二五○○元，另共同詐得住宿費用一萬元，總計共詐得一萬七五○○元。

高雄地院判處唐等三名前後任議員各徒刑三年八月、褫奪公權三年；助理郭文仁則判刑一年十月，褫奪公權二年。不過，二審合議庭認為，被告等三人一時失慮、便宜行事，犯罪情節輕微，因此宣告緩刑。

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