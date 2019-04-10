〈南部〉衛武營掀綠色風潮 城市發展典範

2019-04-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕行政院副院長陳其邁昨南下衛武營參加研討會，他肯定衛武營自然公園綠色運動是全台首次，更掀起全台綠色精神風潮，把不可能的事情變成可能，成為城市發展運動的典範，蛻變為在地全球化、開放包容的文化場域，期盼典範精神在全台生根、茁壯。

軍營蛻變自然公園、文化場域

文化部與衛武營國家藝術文化中心昨舉辦「公民、劇場與城市—衛武營與高雄城市發展國際研討會」，由高雄大學建築系教授曾梓峰策劃，邀請德國資深都市區域整合專家以「再造城市魯爾區」，分享德國魯爾傳統工業區成功轉型藝術文化首都與國際經貿都會經驗，作為高雄城市轉型的觀點借鏡。

推倒威權高牆 陳其邁肯定

行政院副院長陳其邁致詞表示，醫師詩人曾貴海與建築師盧友義過去推動衛武營自然公園綠色運動，當時他是醫學院研究所學生，經過只見高牆、裡面是軍營，在威權時期是不可能的事情，但透過推動運動、議會及國會支持，到政黨輪替綠色執政，衛武營蛻變為自然公園，躍升為在地全球化、開放包容的文化場域，成為城市發展運動的典範，引發後續全台綠色運動。

陳其邁笑稱政治人物比較短視，計畫方案設定四年或八年，但他認為政治必須具有熱情與判斷力，政治的工作是堅定不移的，從一塊硬木板穿透，這是很困難的工作，一輩子要追求一件不可能的事情，不然所有可能的事情都會變成不可能，衛武營綠色精神的啟示是只要懷著無比的勇氣、堅定的毅力，不可能的事情都有機會變成可能。

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