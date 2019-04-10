〈南部〉再拚市長？ 陳其邁：不會呷碗內、看碗外

2019-04-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕外界看好高雄市長韓國瑜北上選總統，市民期待行政院副院長陳其邁選市長，陳其邁表示，選擇任何工作都是一項承諾，把這項工作做好就是一項義務，他是認真努力做事情的人，不會「呷碗內、看碗外」。

執政三個月 韓國瑜頻頻出訪

媒體問陳其邁對韓國瑜執政三個月，覺得高雄有什麼改變嗎？他笑稱，高雄是他的家，回家的感覺真好，韓國瑜做為高雄市政的推手，只要市政有需要中央配合的地方，他會全力配合，讓高雄市政更進步。

陳其邁提醒要先做好市政

對於韓國瑜昨出訪美國，媒體問陳其邁對於韓國瑜頻頻出訪是否對高雄市政不太用心？陳其邁先祝福他一路順風，也不忘提醒韓國瑜表示，市政做好是市長的責任，期待他在高雄市政有所發揮，讓市民的生活更好，這是大家對他的期待，也是他對高雄市民的承諾。

至於民進黨「蔡賴配」協調陷入僵局，陳其邁表示，總統蔡英文與前行政院長賴清德二人都是非常有智慧的人，總統大選民進黨初選若不能團結合作，會讓很多民進黨的支持者失望，呼籲二人有智慧的解決這次初選的競爭與爭議。

陳其邁表示，基層期待民進黨有志於參選總統與連任的政治領導人，能把民眾意見列入初選或參選總統過程中重要的思考，基層非常期待二人團結又合作，民進黨總統大選不團結絕對會輸，團結也不一定會贏，對民進黨是相當嚴峻的挑戰。

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