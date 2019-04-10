〈南部〉屋頂設太陽能發電 台東補助放寬

2019-04-10

〔記者張存薇／台東報導〕日頭赤炎炎，怎麼好好利用？台東縣政府補助家戶屋頂設置太陽能光電發電系統，且今年首度放寬補助條件，只要是合法私有建築物即可申請，最高每戶補助卅萬元。

合法私有建築物可申請

縣府財政及經濟發展處指出，縣府自二○一七年起推動「非公有補助建築物設置太陽光電發電系統實施計畫」，獲花東永續發展基金補助經費，每年提供八百萬元補助經費，已有八十九戶完成申請，今年是補助最後一年，即日起至十一月卅日前取得經濟部能源局同意備案、完成設備登記的民眾，得備齊相關文件縣政府財政及經濟發展處工商管理科申辦補助。

最高每戶30萬 估8年回本

財經處說明，前兩年限制必須為住宅或農舍使用才可申請，今年放寬申請條件，凡設置於縣內私有合法建築物屋頂均可提出、使用用途不受限制，即全部或部分集合住宅、倉庫、農舍、工廠、屠宰場等，皆可申請補助。

財經處指出，補助標準為設置總容量在十峰瓩以下者、每峰瓩補助一萬三千元，超過十峰瓩、未達廿峰瓩，逾十峰瓩部分、每峰瓩補助一萬兩千元，最高補助為卅萬元。

財經處推估，每峰瓩設置成本在六萬至十萬元間，獲政府補助另還可申請繁榮家園低利貸款，且與台電簽約併聯發電廿年，設置費用約可在八年回本，詳情請至台東縣政府網站便民服務下載表單或電洽縣府財經處工商管理科王小姐，電話：089-330727。

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