〈南部〉屏東Pbike保傷害險 意外受傷可理賠

2019-04-10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東公共自行車Pbike截至三月底已突破兩百五十萬人次使用，考量安全及避免事故理賠紛爭，縣府為使用者投保公共自行車傷害險，使用者享有住院傷害醫療保險每日一千元，以及個人最高一百萬元的保障，若受傷就醫未住院也能申請理賠。

住院每日1000元 個人最高100萬保障

縣府交通旅遊處表示，於保險有效期間內，民眾持自己的會員卡片租賃公共自行車，若發生意外受傷，而有住院或是死亡失能情形，可檢附理賠申請書、診斷證明、收據影本、及存摺影本，送台灣智能運輸股份有限公司轉保險公司申請理賠，使用信用卡租借者另附持卡人身分證影本及信用卡資料，經保險公司審核通過後，將匯款至民眾帳戶。

屏東市公共自行車Pbike有三十二個租賃站、四百輛自行車，從二○一四年十二月起營運，第一百萬人次使用者於二○一六年十一月誕生，至今年三月底達到兩百五十一萬人次，顯示早已有固定使用族群，且穩定成長中。

縣府交通旅遊處長黃國維表示，有鑑於外縣市曾經出現公共自行車意外事件引發紛爭，縣府希望給縣民更安心的保障，因此今年三月起投保傷害險，目前還沒有出險案例，呼籲民眾騎乘時注意行車安全。

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