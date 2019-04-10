〈南部〉睽違4年 東中男籃再奪HBL乙組冠軍

2019-04-10

〔記者張存薇／台東報導〕突破台東地處偏鄉、少子化再加上資源有限的困境，台東高中籃球隊在全國兩百七十多支球隊中脫穎而出，奪下HBL高中籃球聯賽乙組全國冠軍，球員們昨天回到學校，受到師生熱情歡迎，不過教練邱聖豪說，「得冠軍只是一夜的高興」，高三隊員要忙著大學個人申請，高一、高二的隊員則開始備戰下個球季，全力延續東中籃球隊榮光。

平均身高僅171公分 13場征戰只輸1場

東中籃球隊共有十九位隊員，從去年十二月底區預賽開始，在全國兩百七十多支隊伍中一路過關斬將、進入八強賽，在七日晚間順利摘下HBL高中籃球聯賽乙組全國冠軍，平均身高僅一七一公分的東中籃球隊先天條件不如外縣市，但十三場征戰中只輸過一場，靠的就是東中的紀律、倫理服從與凝聚超強的向心力。

教練邱聖豪說，台東縣因國中端選手養成少，一開始選手素質、條件與外縣市落差很大，不過也因為是「一張白紙」、不會有不好的習慣，再加強團體紀律、服從，選手們團結一心，也會在場上解讀對手、思考如何應戰。

隊長劉以道及唐碩甫、黃日昇、田浩、許恩予、林鴻嘉均為高三學生，順利奪冠後將面臨即將而來的大學「個人申請」面試等考驗，高一、高二的隊員則要開始備戰下個球季。

教練要求永不放棄 球員拚戰

劉以道在這次比賽中表現傑出，射進多個三分球，他說，很感謝教練不厭其煩的教導大家，也要求大家「永不放棄」；前鋒唐碩甫眼睛會有立體辨識障礙、球過來時會產生重疊影像，但他花了更多時間練習、靠著經驗及感覺戰勝自己。

校長蔡美瑤指出，偏鄉球員來源青黃不接、參賽經費僅能仰賴政府補助、社會資源有限，繼去年拿全國第三名，今年又獲得全國冠軍，教練邱聖豪的犧牲奉獻、執教功力絕對是獲勝主因，加上選手正確的訓練態度及拚戰精神，還有家長親友的後勤支援，才能在四年後再次奪冠。

東中體育班特色招生甄選考試即將在五月四日舉行，東中也歡迎對籃球、田徑、舉重、游泳的國中畢業選手報考體育班。

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