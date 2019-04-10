〈南部〉改善被占用 民眾挺停車收費

2019-04-10

〔記者萬于甄／台南報導〕台南自縣市合併後，原台南縣區公有路邊停車格仍免費提供民眾使用，但政府一番好意，卻衍生民眾長期占用的情況，不僅未解決停車問題，更引來諸多民怨。市府交通局為改善停車格長期遭占用問題，今年從永康、仁德相對都會地區開辦收費，獲得多數民眾認同。

永康、仁德近年來發展快速，為因應大量的人潮、車潮湧入，市府起初規劃不少公有路邊免費停車空間，但今年部分路段納為收費停車格，從小範圍開始收費，交通局原擔憂引起民眾反彈，卻意外發現民眾相當支持。

一名陳姓民眾表示，公有路邊停車格能免費使用固然不錯，但卻時常會變成附近住家的私人停車位，因此，停車格開始收費若能改善占用問題，當然會支持，畢竟使用者付費也是天經地義。

市區停車位不足 民盼市府檢討

另有民眾說，如果劃設停車格能改善交通問題，市府應該增建路外停車場，以化解交通亂象；也有民眾認為應該增加大眾運輸的使用；還有民眾指出，台南的停車格依舊太少，尤其在台南市區根本很難找到合法車位，市府應重新檢討，改善停車空間。

但也有民眾表示，交通局說會擴大檢討，萬一越來越多停車空間需要付費，一天付下來可能也是多一個便當甚至更多預算的支出。

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