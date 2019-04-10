〈南部〉永康、仁德路邊停車 部分即起收費

2019-04-10

〔記者萬于甄／台南報導〕台南縣市自合併以來，因各行政區發展情況不同，原台南市區有劃設收費停車格，原台南縣行政區路邊停車格則並未收費，為因應永康、仁德等地人口交通成長快速，南市府交通局今年四月跨出第一步，以永康大橋重劃區開始，部分路段辦理停車格收費，未來將滾動式檢討，逐步推動至各區，盼提高停車轉換率。

原縣區路邊停車免收費 常遭占用

近期有民眾發現除永康外，仁德部分路邊停車格也開始收費，感到相當驚訝，原來是台南自縣市合併以來，原縣區公有路邊停車格都讓民眾可免費停車，本來被認為是市民的小福利，卻有不少民眾因此將停車格當成自家車庫，停了就不肯走。

市府滾動式檢討 逐步推動至各區

交通局表示，全台南共有近一萬九千格公有路邊停車格，需收費的停車格約一萬一千格，主要分佈在原台南市區路段，而其餘八千多格停車免收費；收費標準每小時廿元，時間為每週一至週日上午八點至晚上十點，因各行政區交通發展不同，會定期滾動式檢討停車情況，逐步推動至各區，盼提高停車轉換率。

上午8點至晚上10點 每小時20元

因大橋重劃區及平實營區重劃區推動，交通局今年新增約三百至五百個路邊免費停車格，但重劃區人潮、車潮湧入後，地方不斷陳情反映免費停車格遭長期占用，甚至有報廢車輛停放後就不管，導致民眾找不到停車空間，相當困擾。

交通局接獲陳情後，經與居民召開說明會，四月一日起永康東橋七路、忠孝路及仁德文華路二段等路邊停車格，開始納入收費停車格，希望以小範圍區域開始收費，觀察民眾接受度。

交通局說，未來不排除逐步推動停車格納入收費至各行政區，除提高停車轉換率外，也養成民眾使用者付費的概念。

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