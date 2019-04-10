〈南部〉推AI雙語教學 目標建置五百間智慧教室

2019-04-10

〔記者方志賢／高雄報導〕為推動雙語教育，高雄市政府與台灣微軟共推人工智慧ＡＩ雙語教學，未來領先全台導入ＡＩ應用於高雄十二年國教課程，並建置五百間ＡＩ智慧教室，讓老師的雙語教學更具創意、多元，高雄學生有更好雙語學習的環境。

2國小已實施 5月起陸續建置

教育局表示，目前在苓雅區成功國小、茄萣國小已導入這項數位雙語計畫，其餘學校五月起也將陸續建置，希望趕在九月新學期正式上路。

高市教育局表示，考量區域平衡、兼顧城鄉需求，與台灣微軟合作打造五百間ＡＩ智慧教室，偏鄉、城市的國中小、高中職學校各半，由市府投注硬體資源及搭載ＡＩ技術的數位載具，載具所需的ＡＩ軟體應用服務則由台灣微軟提供。

韓國瑜與台灣微軟簽約合作

高雄市長韓國瑜與台灣微軟總經理孫基康昨共同宣布合作ＡＩ雙語教育，韓國瑜表示，台灣微軟運用其資源、設備及人工智慧投入高雄的雙語教學，對高雄未來雙語教育一定會有很大幫助，這項合作是扎根工作，相信未來五年、十年以後會開花結果。

AI融入英語聽說讀寫

孫基康說，將ＡＩ融入英語聽說讀寫，培養學生的英語能力，能及時呈現授課內容的翻譯字幕，學生不用擔心趕著做筆記，可全心融入於學習環境。另透過ＡＩ翻譯功能，老師講中文，卻能翻譯成六十種語言。

台灣微軟公共業務事業群總經理潘先國也展示ＡＩ技術應用在教育場景，他說透過「沉浸式閱讀模式」軟體，幫學生聽說讀寫的學習，不僅控制朗讀速度，也可錄下學生朗讀聲音，再與先前聽的部分比較，看有沒有需要改進的。

現場也示範ＡＩ翻譯軟體，由韓國瑜說出其競選主軸「貨物出去，人才進來，高雄發大財」，並即時精準地翻譯成中英字幕。

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