〈南部〉《觀察筆記》等待出場

2019-04-10

揮揮手，轉身，上機飛美國。

這一轉身會轉出一個更寬闊的天地？

很多人都在問韓國瑜的美國行，是宣慰僑胞還是美國務院的面談？這一次談的不再是農產品，是包羅更廣的題目，未來。

他的老師九二共識的創造人蘇起在韓的美國行前來看他，據傳連前外交部長程建人也相見，兩人應該給他在台、美及兩岸議題上傳達自己的經驗，有助於韓跟美方談話時的參考。

蘇、程兩人在行前南下高雄不僅是壯韓國瑜的行色，也使國民黨總統提名在擾攘暗黑隧道出現亮光，頗有大勢分明的味道。這兩人的份量和群眾魅力或是基層實力或不足以觀，可是，此際，兩人一強於對美關係，一精熟兩岸，他們無形地對國民黨太陽們發出選邊站訊號。

初選要怎麼玩下去？競爭規則的目的旨在選出最可以一搏之人，這般的共識形成氛圍隨著時間擴散開來造就韓國瑜的大氣候，任誰都看得出他逐步邁向黨共主的位子，也是高雄市議會場裡必問的題目。

美國行，給韓國瑜華麗轉身！（資深記者黃明裕）

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