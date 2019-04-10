〈南部〉墾丁音樂季人潮減半 親子旅遊增加

2019-04-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕早年被視為屏東恆春半島旺季序幕的墾丁音樂季，近年場次銳減出走，今年苦撐的「夏都春宴」及「山谷音樂季」，進場人次比去年減少一半以上，但整體旅遊人次沒有想像中低迷，反而湧入不少家庭親子族群旅遊，堅持不插手墾丁音樂季的屏縣府強調，親子及銀髮族才是未來主攻客群。

屏縣府：未來主攻家庭客及銀髮族

根據屏東警方統計，清明連假南下恆春半島車潮近四萬輛次，粗估約有十萬人次進入恆春半島，雖然「夏都春宴」三天總人次不超過三千人，但各大沙灘、景點的人潮仍滿滿。

屏東交旅處長黃國維分析，這些音樂活動當年都是因為墾丁的獨特氛圍而舉辦，後續有音樂場以同樣名稱轉戰外縣市慘澹收場，證明墾丁特有的自然風光及氛圍，其他地方無法複製。

業者：未來打造全新原創音樂品牌

黃國維表示，很感動最近居民發起自主淨灘減塑、維護自然生態，加上親子客及銀髮族的增加，看準台灣民眾較注重家庭及親子關係，有業者提議可以舉辦親子音樂會搶商機，縣府將針對相關建議，推廣恆春半島永續性的觀光商機。

對於今年音樂季表現不如預期，「夏都春宴」主辦單位坦言預售票及臨時入場人數都不如預期，後續會檢討未來活動的舉辦方式；滿州「山谷音樂季」主辦單位小墾丁度假村則樂觀看待，總經理張福生說，以在地排灣古謠與古調為核心融入現代曲風，幾年後可望打造全新原創音樂品牌。

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